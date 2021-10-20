Türkiye Gazetesi

Bir tartışmanın sonu daha kanlı bitti. Antalya'da restoranda köpeği ile oturan iki arkadaş yan masadaki şahsın "köpeğin bana dokundu" tepkisiyle neye uğradıklarını şaşırdı. Tartışmanın dozunu her dakika biraz daha arttıran şahıs, köpek sahibi ve arkadaşına saldırarak birnin ölümüne diğerinin ise ağır yaralanmasına sebep oldu.

SİLAHLA SALDIRDI

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yüksel (34) ve arkadaşı Metehan Gözükara (28) restoranda birlikte yemek yerken Metehan Gözükara'nın köpeği orada bulunan gruptan birine dokundu. Abdestinin bozulduğunu iddia eden şahıs ile Metehan Gözükara arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada tabancasını çeken 3 kişilik gruptan bir şahıs Mehmet Yüksel'i göğsünden vururken, Metehan Gözükara'yı da vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralılardan Yüksel, yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



BİR BABANIN EN ACI ANI

Mehmet Yüksel’in babası Tacettin Yüksel ve yakınları, bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na oğlunun cenazesini almaya geldi. Uzun süre gözyaşı döken babayı yakınları teselli etti. Mehmet Yüksel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine götürüldü.

Oğlunun cenazesini almaya gelen baba gözyaşlarına boğuldu.

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