Son dakika deprem haberi Van’ın Tuşba ilçesinden geldi. 6 dakika arayla iki ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, merkez üstü Tuşba ilçesinde iki ayrı deprem meydana geldiği belirtildi. Bugün saat 17.59 sıralarında 3.8, saat 18.05 sıralarında ise 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.
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Van'da peş peşe 2 deprem oldu
20.10.2021 - 18:20 | Son Güncelleme: 20.10.2021 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Son dakika Van'da peş peşe 2 deprem oldu. 6 dakika arayla meydana gelen depremlerin büyüklükleri ise 3.8 ve 4.1 olarak ölçüldü.
Son dakika deprem haberi Van’ın Tuşba ilçesinden geldi. 6 dakika arayla iki ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, merkez üstü Tuşba ilçesinde iki ayrı deprem meydana geldiği belirtildi. Bugün saat 17.59 sıralarında 3.8, saat 18.05 sıralarında ise 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.
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