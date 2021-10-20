Türkiye Gazetesi

Samsun'da yaşanan talihsiz olayda anahtarı olmayınca eve balkona tırmanan çocuk 2. kattan düşerek hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki T.T. adlı çocuk etütten erken çıkıp evine gitti.

Kırılan atık su borusu çocuğu düşürdü



TIRMANDIĞI BORU SON ANDA KIRILDI

O esnada da Anne K.T. de çocuğunu almak için etüt merkezine gitti. Erkenden geldiği evinde kimseyi bulamayan çocuk yanından anahtarı da olmadığı için çareye eve balkondan girmekte buldu. T.T., 2. kattaki evlerinin balkonuna demir boruyu tırmanarak çıkmak istedi. Balkona ulaştığında ise bastığı atık bu borusu kırılınca talihsiz çocuk 2. kattan yere düştü.



Acılı anne gözyaşlarına hakim olamadı



ANNESİ DURUMU EVE GELİNCE ÖĞRENDİ

Komşuların olayı fark etmesi üzerine olay 112 ekiplerine haber verildi ve olay yerinde ambulans ve polis sevk edildi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.T. tedavi altına alındı. Eve geldiğinde çocuğunun düştüğünü gören anne K.T. hastanede gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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