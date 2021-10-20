Şanlıurfa'da otobüs ile otomobil çarpıştı, kazada 11 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 16 AHN 753 plakalı otomobil ile 63 M 0188 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol ortasındaki beton bloka çarptıktan sonra trafik lambasına çarpıp durabildi. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araç adeta hurdaya döndü
Olay yerine giden polis ekipleri, çevrede önleme alarak yolu trafiğe kapattı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı, 11 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da meydana gelen kazada yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da otobüs ile otomobil çarpıştı, kazada 11 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 16 AHN 753 plakalı otomobil ile 63 M 0188 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol ortasındaki beton bloka çarptıktan sonra trafik lambasına çarpıp durabildi. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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