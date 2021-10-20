Türkiye Gazetesi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Büro Amirliği ekipleri, bulundurulması ve satışı yasak olan sustalı ve kelebek tabir edilen bıçakların Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir seyyar tezgahta sattığını tespit etti. Polis tarafından yapılan denetimlerde tezgahta satılan 20’si sustalı 7’si kelebek 27 bıçağa el konuldu.

Sokakta ortasına kurduğu tezgahta bulundurulması yasak olan bıçakları satan Ö.Y., isimli şahıs gözaltına alınırken hakkında ‘6136 ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

Sınırdan kaçak yollarla giriş çıkış yapmaya çalışan 6 şahıs yakalandı Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü üyelerinin yakalandığını açıkladı.

Uygulama noktasından kaçan şüpheli yakalandı Antalya’da polisin uygulama noktasından kaçtıktan sonra kovalamacayla yakalanan şüphelinin üzerinden yarım kilo eroin ele geçirildi.