Türkiye Gazetesi

Çubuk- Ankara yolunda gelen trafik kazasında Mustafa T.’nin kullandığı kamyonet ve İsmail K.’nin kullandığı kamyonet ile Kenan A.’nın idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Çubuk Şubesinde ve ANFA’da çalışan işçilerden İsmail K., Kenan A., Sinan D., Burak G., Yusuf K., Alican B., Ali S., Murat A., Kamber Ö. ve Kadir İ. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen kaza nedeniyle Çubuk - Ankara yolu bir süreliğine kapatıldı.

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