Türkiye Gazetesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına farklı mahallelerde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, hakkında 'herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçlarından 4 ayrı yakalama emri bulunan, 2017 yılından bu yana firar olarak aranan ve 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E., 'silahla yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., 'hakkında gece vakti silahla yağma' suçundan 4 yıl 4 y 15 gün hapis cezası bulunan F.A., 'hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. ve 'hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. yakalandı.

22 ŞAHIS YAKALANDI

Ayrıca, operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 22 şahıs yakalanırken, 5 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş’taki FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 4 kişi tutuklandı.

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 39 gözaltı kararı İzmir merkezli 5 ilde yürütülen FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik soruşturmada 39 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 32'sinin yakalandığı belirtildi.