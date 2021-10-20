Türkiye Gazetesi

Merkez Akyar köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ışıklarda durmak için ani fren yaptı. Bu sırada Ömer K. idaresindeki motosiklette fren yapan otomobile arkadan çarpmamak için otomobilin sağ tarafına doğru manevra yaptı. Motosiklet sürücüsü, manevra yaptığı esnada arkadan gelen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün altında kaldı.

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ömer K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kaza sonrası olay yerine gelen Ömer K.’nın yakınları, yerde yatan adamın cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ömer K., olay yerinde bekletilen cenaze aracı ile Osmaniye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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