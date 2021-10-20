Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın dini, tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl’de yaşandı. Cep telefonuyla sosyal medya üzerinde yayın yapan bir vatandaş, geri geri gittiği sırada Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınmaya başlayan vatandaşı çevredekiler suya atlayarak kurtardı.

VATANDAŞ KENDİNE GELEMEDİ

Büyük uğraşlar sonucu sudan çıkartılan vatandaş, olayın şokuyla uzun süre kendine gelemedi.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşanan olay başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Cinayet canlı yayında aydınlatıldı Günlerdir kayıp olarak aranan 50 yaşındaki B. A., arkadaşının halı fabrikasında ölü bulundu. Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, talihsiz adamın sağ bulunacağını umut eden ailesi ise acı haberle yıkıldı.

Canlı yayındaki sıra gecesine polis baskını Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iş yerinde toplanarak sıra gecesi düzenleyen 11 kişi, sosyal medyadan canlı yayın yapınca polis ekiplerince yakalandı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye, 34 bin 650 lira ceza kesildi.