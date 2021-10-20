Adıyaman'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 75 evde karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu. Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 75 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da 230 ev karantinaya alındı Adıyaman kent merkezinde artan vakalardan dolayı tam 230 ev karantinaya alındı.
Vakalar arttı, Tunceli'de bir köy karantinaya alındı Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü, Covid-19 vakalarındaki artık sebebiyle 10 günlüğüne karantinaya alındı.
Adıyaman'da 75 ev karantinaya alındı
20.10.2021 - 22:03 | Son Güncelleme: 20.10.2021 - 21:39
Türkiye Gazetesi
Adıyaman kent merkezinde korona vakalarının artması üzerine 75 evde karantinaya alındı.
Adıyaman'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 75 evde karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu. Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 75 ev karantinaya alındı.
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