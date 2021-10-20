Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Sivas Bulvarı Kaykop Kavşağı mevkide meydana gelen kazada, M.Y. idaresindeki hafif ticari araç ile minibüs kaza yaptı. Meydana gelen kazada M.Y. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Canlı yayın kazası! Balıklıgöl'e düştü Şanlıurfa’da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan şahsı, çevredekiler suya atlayarak kurtarırken, yaşananlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza yapmamak için manevra yaptı, hayatını kaybetti Osmaniye’de Akyar köyü ışıklarında fren yapan otomobile çarpmamak için motosikleti ile manevra yapan şahıs, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.