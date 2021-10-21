Düzce'de korkunç bir cinayet işlendi, günlerdir haber alınamayan genç evinin banyosunda öldürülmüş halde bulundu. Ailesinden ayrı yaşayan 36 yaşındaki Uğur Ay'dan haber alamayan babası Yılmaz Ay, oğlunun yaşadığı Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Özkurt Apartmanı'na gelerek kapıyı çaldı.
CESEDİNİ BABASI BULDU
İçeriden ses alamayan baba, kapıyı zorla açarak eve girdi. Evin banyosuna giren baba korkunç manzara ile karşilatı, oğlu hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu.
SIRTINDAN DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri Uğur Ay'ın sırtından aldığı çok sayıdaki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Ay'ın cesedi savcılık incelmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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