Türkiye Gazetesi

Reşadiye ilçesi Bozcalı beldesi Büyük Yayla mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Yaylada vatandaşlar yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark ederek jandarmaya haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri şahsın İbrahim Altay (70) olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın öldüğü tespit edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bir çok bıçak darbesi ile öldürüldüğü tespit edilen yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASIYDI

Evli 4 çocuk babası olan Altay’ı öldüren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

2 çocuk babası adamın feci sonu: Konum attığı noktada ölü bulundu İstanbul'da bir şahıs, arkadaşlarına bulunduğu noktayı konum atmasının akabinde, söz konusu bölgede kalbinden vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

İhbar yapıldı, 53 yaşındaki hakim evinde ölü bulundu Aydın Adliyesi’nde görev yapan 53 yaşındaki hakim Aydın Tuncalı evinde ölü olarak bulundu.