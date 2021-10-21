Türkiye Gazetesi

Adana’nın Kozan ilçesinde önceki gece 23.00 sıralarında Osman Efeoğulları (68) ve eşi Öznur Efeoğulları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Efeoğulları’nın karısını bıçakla kolundan yaralayıp balkondan atmaya çalıştığı, daha sonra kadının evden kaçmaya çalıştığı ve yaşanan arbedede tarafların birbirlerini bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Öznur Efeoğulları ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde geniş çaplı inceleme yaptı. Önce Kozan Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilen yaşlı adamın cansız bedeni yakınları tarafından alındı.

Öğrencilerin düellosu cinayetle noktalandı 16 yaşlarındaki iki öğrenci, okul çıkışında birbirini düelloya davet etti. Bir öğrenci, diğerini kalbinden ve karnından bıçaklayıp öldürdü.

Kıymık batması enfeksiyon oluşturdu, hayatını kaybetti Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ayağına odun parçası batan ve sonrasında enfeksiyon kapması neticesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden adam, son yolculuğuna uğurlandı.