Muğla Marmaris’te defalarca yüksekten düşen Mehmet Övet (44), denizde boğulma tehlikesi geçirdi, kurşunlandı, elektrik çarptı, trafik kazası geçirdi ama hayata sıkı sıkı tutundu. Kazalardan sonra yüzde 79 engelli raporu olan Övet, şimdi plajda mısır tezgâhı işletiyor.
Geçirdiği kazalardan sonra lakabı ‘Kedi’ olan iki çocuk babası Övet “7 metre yükseklikten kafa üstü düştüm, yüzerken büyük paletli gemilerin altındaki midyeler bedenimi kesti. 9 metre derinlikten çıkardıklarında kalbim durmuştu. 15 kurşunun 5’i hâlâ bedenimde. Trafik kazasında 78 gün yoğun bakımda kaldım” dedi.
Yedi defa ölümden döndüğünü anlatan Övet “Vücudumda kazaların izlerini taşıyorum. Arkadaşlarım ‘Kedi canlı, 9 canın vardı 7’si gitti’ diyorlar” şeklinde konuştu.
Sosyal medyaya inandı ölümden döndü Sosyal medyada aşı karşıtlarının söylentilerine inanıp aşı olmayan 38 yaşındaki adam koronavirüse yakalanıp ölümden döndü. Bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören adam "Çok pişmanım lütfen aşıyı ihmal etmeyin" dedi.
7. kattan düşen kızı, ölümden reklam panoları kurtardı Afyonkarahisar’da 17. yaşındaki bir kız 7. kattan aşağı düştü. Reklam panolarına çarparak hızı yavaşlayan kız, ağır yaralandı.