Türkiye Gazetesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Prof.Dr. Esra Şevketoğlu, çocuk yoğun bakımlarında koronavirüs nedeniyle ölümlerin artışına dikkat çekti.

"ÖLÜMLER İKİ KAT ARTTI"

23 ildeki 44 çocuk yoğun bakım merkezinden Covid 19 nedeniyle yatışı yapılan çocuk hastaların verilerini değerlendiren Şevketoğlu, "Mart 2020 ile Nisan 2021 arasında yoğun bakıma 21 bin çocuk hasta yattığını gözlemledik. Bu 21 bin hasta çocuğun, bin 500'ünü çeşitli sebepler yüzünden kaybettiğimizi tespit ettik. Genel yoğun bakımlardaki ölüm hızı yüzde 7.6 iken, Covid-19 nedeniyle yatan çocuk hastalarda ölüm hızı yüzde 13. Bu ölüm, genel ölüm hızından yaklaşık olarak iki kat daha yüksek." diye konuştu.

Prof.Dr. Esra Şevketoğlu yoğun bakımlarda yatan koronavirüslü çocuk hastalara ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"AŞILAMA ARTARSA HASTALIK SIKLIĞI DÜŞER"

Çocuklarda aşının etkilerine dair veri toplamaya devam ettiklerini kaydeden Şevketoğlu “Aşısız çocuklar olduğu için, hastalık sıklığının son dönemlerde daha yoğun olduğunu görüyoruz. Yoğun bakımlarımıza da çok sayıda çocuk hastayı yatırıyoruz. Ülkemizde aşılama 12 yaş ve üzerinde devam ediyor. Amerika ve birçok ülkede 5 yaş üzerinde aşılama başladı. Çocuklarda da aşılama yaşının düşmesiyle birlikte, aşılamada artarsa çocuk hastalık sıklığının azalacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

ABD'de çocukları Kovid-19 olan aileler, maskeyi zorunlu tutmayan okulu dava etti ABD'nin Wisconsin eyaletinde çocukları yeni tip koronavirüse (Kovid-19 ) yakalanan iki ailenin, öğrencilere maske zorunluluğu getirmeyen okul yönetimlerine dava açtıkları bildirildi.

Pfizer'dan 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşı başvurusu Pfizer, 5 ila 11 yaş arası için Covid-19 aşısının acil kullanım izni başvurusu yaptıklarını açıkladı.