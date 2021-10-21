Türkiye Gazetesi

Bitlis’in bazı yüksek kesimlerinde kar yağışının başladığı görülürken, havalarda soğumaya başladı. Tatvan ilçesindeki vatandaşlar ise soğuk havaya aldırış etmeden yüzmenin keyfini çıkarıtor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN GÖZDESİ

Kendine özgü doğal güzellikleriyle her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü, serin suları ile her dönem ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMİYORLAR

Yazın son günlerinin tadını çıkarmak ve yüzme keyfini doyasıya yaşamak isteyen vatandaşlar, kendinin su sıcaklığının eksi derecelerde olduğu Nemrut Kraterinin buz gibi serin sularına bırakıyor.

DÜNYANIN İKİNCİ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KRATER GÖLÜ

Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nün serin sularında yüzen vatandaşlar, soğuktan titreseler de yüzme keyfinden vazgeçmiyor. Hallerinden memnun görünen vatandaşlar, bu mevsimde bile yüzme imkanı bulmanın keyfini sürüyor.

“MUAZZAM BİR YER”

Arkadaş grubuyla birlikte Nemrut Krater Gölü’ne geldiklerini belirten Nafiz Tüzün, krater gülünün buz gibi suyunda yüzmenin ayrı bir keyif verdiğini söyledi. Su sıcaklığının bu dönemlerde eksi 15 dereceleri bulduğunu kaydeden Tüzün, “Burası doğal güzelliğiyle gerçekten bambaşka bir yer. Havası, suyu ve manzarasıyla muazzam bir yer.

“NEMRUT’UN BUZ GİBİ SUYUNDA SERİNLİYORUZ”

İnanın tatil için çok çok uzaklara gitmeye hiç gerek yok. Burası tatil için başlı başına uygun ve bir o kadar güzel bir yer. Nemrut’un buz gibi suyunda serinliyoruz. Burada ilk defa yüzdüm. Burası gerçekten çok güzel ve özel bir yer. Herkesin gelip görmesini de kesinlikle tavsiye ederim” dedi.

“HERKESİ YÜZMEYE DAVET EDİYORUZ”

Bu mevsimde ilk defa Nemrut’ta yüzme imkanı bulduğunu dile getiren Turgut Sancak ise, suyun bir hayli soğuk olduğunu ancak yüzme keyfinin daha ağır bastığını ifade ederek, “Havanın ve suyun soğuk olmasından dolayı genelde kimse bu mevsimde, burada yüzmeye cesaret edemez. Ama biz birkaç kafadar arkadaşımızla yüzme keyfini yaşamak için kendimizi Nemrut’un soğuk sularına bıraktık. İlk başta biraz üşümüş olsak da su çok güzel. Bir hayli eğlendik. Herkese de gelip bu mevsimde bile burada yüzmeyi tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

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