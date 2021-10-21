Türkiye Gazetesi

Eskişehir Güllü Mahallesinde öğrenci servisi ile arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıkan otomobil sürücüsü iddiaya göre yanında taşıdığı silah ile öğrenci servisine doğru bir el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Olayın olduğu esnada okula çocuklarını bırakmak üzere olan ve içlerinde hamile olduğu da öğrenilen bir grup kadın tartışmanın arasında kaldı. Servise doğru ateş edilmesi sonucu grup içinde bulunan 36 yaşındaki Elvan C. kalçasından yaralandı. Yaralanan kadınla birlikte yürüyen arkadaşları ise olayı şu şekilde anlattı:

YOL VERME MESELESİ YÜZÜNDEN OLDU

“Biz okuldan dönüyorduk. Otomobil ile servis orada duruyordu. Olay çıkacağını tahmin ettik. Servis şoförü kornaya bastı. Otomobildeki şahıs araçtan inip küfür etti. Servis şoförü küfür edilecek bir şey olmadığını ve araçta çocukların olduğunu söyledi. Daha sonra servis şoförü aracıyla gitti. Siyah arabadaki kişi inip çocuk dolu servise ateş etti. Benim de üzerime arabayı sürdü. Arkadaşım da vuruldu. Olay bu şekilde oldu. Okul çıkışı sonuçta burası ve yol verme meselesi yüzünden oldu. Servis çocuklarla doluydu. Yaralanan kişi arkadaşımız, ben de hamileyim. Arabayı üzerime sürdü. Biz okuldan çıktık. Herkes evlerine dağılıyordu.”

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'daki servis kazasıyla ilgili yeni gelişme: Şoför Tutuklandı! Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği 5 öğrencinin de yaralandığı servis kazasıyla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi.