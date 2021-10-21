Türkiye Gazetesi

Iğdır’da 30 Eylül gecesi intihar ettiği değerlendirilen ancak ölümü şüpheli bulunan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül’ün otopsi raporu çıktı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma dosyasına gire Adli Tıp Kurumun hazırladığı raporda Aleyna’nın ‘genel beden travması’, ‘beyin kanaması’ ve ‘iç kanama’ sebebiyle öldüğü anlatıldı. Ağgül'ün kanında 84 promil etanol bulunduğunun belirtildi. Gerçekleşen soruşturmada Aleyna’nın hamile olup olmadığına dair şüpheler dile getirilmişti. Savcılık bu şüpheler üzerine Aleyna’nın hamile olmadığını da rapora eklendi. Olay yerinden alınan örneklerin kriminolojik incelenmesi de tamamlanarak sonuçlar olay ile ilgili hazırlanan raporda yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Ağgül, ölmeden bir gün önce emniyette ifade vermişti. Aleyna ifadesinde, Gökhan Argın tarafından tehdit ve şantaj edildiğini bu yazışmaların ise şifresini unuttuğu sosyal medya hesabının mesaj bölümünde yer aldığını belirtmişti. Yapılan incelemede Aleyna’nın bahsettiği mesajlara ise henüz ulaşılamadı. Aleyna Ağgül, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Gökhan Argın gözaltına alınarak, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakılmıştı.

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