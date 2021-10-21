Türkiye Gazetesi

İstanbul’da sürekli aynı marka ve model araçların çalındığını fark eden emniyet ekipleri detaylı bir çalışma ve teknik takip sonucunda, ihtiyarlar çetesi olarak bilinen M.A.İ (45), M.C.A (63) ve N.A (55)'den oluşan üç kişilik oto hırsızlık çetesini kıskıvrak yakaladı.

İlk adımda ellerindeki hasarlı araçların marka ve modelini İstanbul’da bulunan suç ortaklarına ileten çete hırsızlık için zemin oluşturuyordu. İstanbul'daki suç ortaklarının çaldığı araçlar hazır olunca Adana'dan uçakla İstanbul'a gelen çete ikinci adımda yanlarında getirdikleri aynı marka ve model olan araca ait plakaları çalıntı araçlara takarak tekrar Adana'ya dönüyordu.

Çalınan araçlarına bir yılı aşkın süre sonra kavuşan yaşlı çift ise gözyaşlarını tutamadı.

“UMUDUMU KESMİŞTİM, EMNİYETİMİZ KESMEMİŞ”

Bir buçuk yıl önce çalınan aracı bulunan mağdur Bayram Tuncer, “2019 yılının Kasım ayında çalındı arabam. Hemen polisi aradım, ifademizi verdik. Kamera kayıtlarına baktık. Görüntülerde aracımın 3 dakika içerisinde çalındığını gördüm. Bir buçuk yıl sonra ise aracımın Adana’da bulunduğu ortaya çıktı. Fakat arabamızı başka bir arabayla parçalarını değiştirmişler. Şu an arabamı trafiğe çıkartamıyorum. Yaklaşık 100 bin liraya yakın zararım var. Bu süreç bizi çok daha yordu. Adana’ya gittim, geldim kaç sefer. Bulunmasına bir nevi sevindim. Bunu yapan hırsızların yanına kar kalmadı. Adana’ya gittiğimde pek çok mağdurla tanıştım. Organize bir suç olduğu belli. Hırsızların yanına kar kalmasın istiyorum ve bu konuda emniyetimize çok teşekkür ediyorum. O kadar titizlikle yürütmüşler ki ben arabamdan umudu kesmiştim. Ama onlar umudunu kesmemişler ve çok güzel bir takip yapmışlar” dedi.

"DÜNYALAR BİZİM OLDU"

Arabalarının bulunmasını gözyaşlarıyla karşılayan Emine- Fikret Uzun, “Benim arabam 2007 modeldi. 2006 modelin başka aracının motor ve şase numarasını koymuşlar arabaya. Yeni ruhsat çıkarıp başkasına satmışlar. Şimdi trafiğe çıkardık arabamızı. Bütün emniyet ekibimize teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Onlar olmasa biz nerede bulacağız arabayı? Dişimizle tırnağımızla bir araba almışız sonuçta. Arabanız bulundu dedikleri an dünyalar bizim oldu.” diye konuştu.

Emine- Fikret Uzun çiftinin aracı 5 ay önce köye gitmek üzere hazırlanırlarken çalınmıştı.

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