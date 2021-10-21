Türkiye Gazetesi

Kocasinan'da bir apartmanın 13. katındaki evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, ikamette maddi hasar meydana geldi.

HER ŞEY YANDI, KUR'AN-I KERİM'E BİR ŞEY OLMADI

Öte yandan, çıkan yangında evde bulunan eşyaların neredeyse tamamı küle döndü.

Yangının ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Kur'an-ı Kerim buldu. Kur'an-ı Kerim'i inceleyen ekipler, sadece kapağının yandığını, iç sayfalarına bir şey olmadığını gördü.

Sinop'ta yanan evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığı görüldü Sinop’un Ayancık ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında küle dönen evde bulunan iki adet Kur’an-ı Kerim’in sayfalarının yanmadığı görüldü.

Eşyalar kül oldu, Kur'an-ı Kerim yanmadı Trabzon’un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında eşyalar kül olurken, sadece Kur’an-ı Kerim yanmadı.