Osmaniye'de polisle yaşadığı kovalamaca sonucu kullandığı otomobil ile köy yoluna giren genç durdurulduğu esnada yakalanacağını anlayınca kendini vurdu. Hakkında bir şikayetten dolayı polis tarafından durdurulmak istenen 27 yaşındaki Mustafa Güler kullandığı 01 AHR 236 plakalı otomobil ile polisten kaçtı. Polisle kaçan Güler arasında kovalamaca başladı. Kaçan genç kullandığı araçla şehir merkezinden çıkarak Narlıkışla köyü yoluna girdi.
Köye geldiği sırada yakalanacağını anlayan genç, durdurulduğu esnada yanında bulunan pompalı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mustafa Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güler’in cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşanan olayda polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan genç pompalı tüfekle canına kıydı
Osmaniye'de polisle yaşadığı kovalamaca sonucu kullandığı otomobil ile köy yoluna giren genç durdurulduğu esnada yakalanacağını anlayınca kendini vurdu. Hakkında bir şikayetten dolayı polis tarafından durdurulmak istenen 27 yaşındaki Mustafa Güler kullandığı 01 AHR 236 plakalı otomobil ile polisten kaçtı. Polisle kaçan Güler arasında kovalamaca başladı. Kaçan genç kullandığı araçla şehir merkezinden çıkarak Narlıkışla köyü yoluna girdi.
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