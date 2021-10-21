Türkiye Gazetesi

Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinde kazameydana geldi. Safet K. (61) idaresindeki kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen 41 yaşındaki Hacer Tekin'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Hacer Tekin 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Minibüs ile hafif ticari araç kaza yaptı Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Canlı yayın kazası! Balıklıgöl'e düştü Şanlıurfa’da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan şahsı, çevredekiler suya atlayarak kurtarırken, yaşananlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.