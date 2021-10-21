Yaşlı adamın ölümü kestiği ağaçtan oldu. Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Gökçeali köyünde 68 yaşındaki Osman Karahüseyin'in üzerine kesim yaptığı ağaç devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kestiği ağacın altında kalıp öldü! Bolu'da orman işçisi, kendi kestiği ağacın altında kalarak feci şekilde öldü.
Oyun oynadığı ağacın altı sonu oldu Adıyaman'da 8 yaşında olduğu öğrenilen küçük çocuk gölgesinde oynadığı ağacın altında hareketsiz olarak bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kestiği ağaç sonu oldu
21.10.2021 - 22:44 | Son Güncelleme: 21.10.2021 - 22:30
Türkiye Gazetesi
Giresun'da yaşanan talihsiz olayda kestiği ağacın altında kalan adam canından oldu.
Yaşlı adamın ölümü kestiği ağaçtan oldu. Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Gökçeali köyünde 68 yaşındaki Osman Karahüseyin'in üzerine kesim yaptığı ağaç devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler : ağaç,öldü,giresun,haberler,
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