İzmir-İstanbul karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. A.B. idaresindeki 35 HA 7592 plakalı kamyon ile arkasından gelen S.Ö. yönetimindeki 10 DEB 63 plakalı başka bir kamyon çarpıştı.
Kaza sonrasında sol şeritte bekleyen kamyona da O.İ. idaresindeki 34 SP 6726 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi, kaza ile ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.
Ankara’da zincirleme kaza: Yaralılar var Ankara’nın Çubuk ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Otomobil ters yönden çıktı, zincirleme kaza meydana geldi Bolu’da, Sanayi Sitesi’nden D1-00 Karayolu’na ters yönden giren otomobilin sebep olduğu 3 araçlık zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araçlardan birindeki gaz kaçağını önleyemeyen itfaiye ekipleri olay yerindeki vatandaşlara sigara içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
İzmir - İstanbul yolunda zincirleme kaza, yaralılar var
İzmir-İstanbul karayolunda zincirleme kaza oldu. 2 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir-İstanbul karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. A.B. idaresindeki 35 HA 7592 plakalı kamyon ile arkasından gelen S.Ö. yönetimindeki 10 DEB 63 plakalı başka bir kamyon çarpıştı.
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