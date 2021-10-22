Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke Sahilinde olay meydana geldi. İzmit Körfezi’nde temizlik çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

DERİNLİKLERDEN MASA ÇIKTI

Mavi suların derinliklerinde bir piknik masasının olduğunu gören ekipler, masayı denizden çıkartabilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından masa denizden çıkarıldı

Akıllara durgunluk veren olay, insanların denizleri kirletme boyutunu gözler önüne serdi.

Denizin dibinden çıkarıyorlar kilosunu 4 bin liraya satıyorlar Aktarlarda kilosu 4 bin liraya satılan ve 8-10 yıl kullanılabilen deniz süngerleri, ev temizliğinden cilt temizliğine kadar her yerde kullanılıyor. Deniz süngerlerinin pek kıymetinin bilinmediğini söyleyen aktar İsmail Hakkı Ispartalı, “Faydasını bilen insanlar ise her zaman önem verip kullanıyor” dedi.

İzmir Körfezi'nde yeni tehdit: Deniz marulu Denizlerdeki kirlilikten beslenerek büyüyen deniz marulunun İzmir Körfezi'nde yayıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar hızlı çoğalan tür için edişe verici açıklamalarda bulundu.