Türkiye Gazetesi

İDDEF, çatışma ve istikrarsızlık sebebiyle zor şartlar altında hayat mücadelesi veren Afgan halkına hayırseverlerin yardımını ulaştırmak için harekete geçti. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), son yılların en büyük insani krizinin yaşandığı, özellikle açlık yüzünden çocukların ölümle karşı karşıya olduğu Güney Asya ülkesi Afganistan’daki insanların yanında olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için acil yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyası kapsamında bölgede gıda paketi ve yakacak dağıtılacak.

İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

İDDEF’ten yardım çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada “İşgalcilerin uzun yıllar yıkım yaşattığı geçiş dönemindeki Afganistan’da şimdi büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Derin bir ekonomik krizin bütün ülkede kendini hissettirmesiyle daha da fakirleşen ve gıdaya ulaşamayan Afgan aileler acil yardım bekliyor. Bu kapsamda hayırseverlerimizin destekleriyle hazırlanan ve içerisinde temel hayati malzemelerin yer aldığı kumanya paketlerini yardım kamplarındaki ailelere ve kırsal kesimde bulunan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmak için harekete geçtik. Zor günlerinde kardeşlerimizin yanında olarak onların hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmak için yardım elinizi uzatabilirsiniz” denildi.

18 MİLYON, GIDA BULAMIYOR

İnsani yardıma olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirtilen İDDEF açıklamalarına şöyle devam etti: Ekonomik kriz, büyüyen işsizlik ve gıda fiyatlarındaki artış yüzünden insani yardıma olan ihtiyacın her geçen gün arttığı 40 milyon nüfuslu kadim İslam yurdu Afganistan’da yaklaşık 18 milyon insan ihtiyaç sahibi olarak güvenli gıdaya ulaşmaya çalışıyor. Afgan kardeşlerimiz yokluk ve yoksullukla mücadele ederken çocuklarına yiyecek bulmakta zorlanan ailelerin bir bölümü yardım kamplarında hayat mücadelesi veriyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çoğunluğu çocuklarını doyurabilmek için günlük yiyecek bulamazken yetersiz beslenme hastalığı sebebiyle çocuklar hastanelerde yatıyor. Kış aylarının kendini hissettirmeye başladığı, sağlık ihtiyacının karşılanamadığı, ailelerin evlerinde veya yardım kamplarındaki çadırlarında yakacak bulamadığı ülkede yatağa aç gidilmesi başlı başına bir felaketi yaşatıyor. İDDEF olarak bu kapsamda gıda ve kışa yönelik yardım çalışmalarımızla hayırseverlerimizin emanetlerini ülkeye ulaştırıyoruz. Hayırseverlerimiz, yardım kampanyamıza www.iddef.org internet sitemizden destek verebilir, Acil Yardım yazıp 7230’a SMS göndererek 10 TL başlayabilir.

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