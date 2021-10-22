Türkiye Gazetesi

Marshall adaları bayraklı ağır yük gemisi, Silivri’ye gitmek üzere Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) Şârika Limanı’ndan hareket etti. 265 metre boyunda, 43 metre eninde olan 'Albatross' adlı ağır yük gemisi, pazartesi günü Ege Denizi’nden Lapseki Suluca açıklarına geldi. Gemi, üzerinde bulunan 124 metre yüksekliğindeki üç ayaklı dev platform sebebiyle beklemeye alındı.

Dün, boğaz trafiği kapatıldı ve beklemeye alınan geminin geçişine izin verildi. Gemiden indirilen platformun ayakları 57 metre derinliğe batırıldı. Ardından Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun tarafından çekilerek, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü’nün altından geçirildi.

Ayakları yeniden su yüzeyine çıkarılan platform, Albatross’a yüklendi. Böylelikle yük gemisi yoluna devam etti. Panama bayraklı “Aras Diriller” isimli platform, BOTAŞ Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen “Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı”nda kullanılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınına damga vurdu! Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanının sahibi olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, inşasında kullanılan ileri teknolojiler ve üstün teknik özellikleriyle dünya basınında gündem oldu. Dünya çapındaki proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyoluna, dünyanın önde gelen inşaat sektörünün lider yayını Engineering News-Record (ENR) dergisinin 27 Eylül-4 Ekim 2021 tarihli yeni sayısında 10 sayfalık yer ayrıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu Dün 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart 2022'de açılacak köprünün ücretinin 15 Euro olacağını açıkladı. İstanbul'daki metro simgesi gerginliği ile ilgili de konuşan Karaismailoğlu, kendilerinin sadece Bakanlık tarafından yapılan metrolara 'U' harfini koyduklarını dile getirdi.