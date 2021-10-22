Türkiye Gazetesi

Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyü Kankana yaylasından köye dönen Murat Kuku yönetimindeki 29 AAJ 874 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

2 ÖLÜ 1 YARALI VAR

Taklalar atarak yuvarlanan aracın yoldan yaklaşık 100 metre mesafede durduğu kazada 3 çocuk babası sürücü Murat Kuku ile aynı araçta bulunan Murat Aydın (40) olay yerinde hayatını kaybederken Önder Demirel (50) yaralı olarak kurtuldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Uçurumdan yuvarlanan araçtan kısa mesafe sonra savrulan ve kendi imkanlarıyla yola çıkarak bir süre yürüyüp yardım isteyen Demirel, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

EKİPLER TARAFINDAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazada araca yakın noktalara savrularak olay yerinde hayatını kaybeden Kuku ve Aydın’ın cansız bedenleri Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Torul Belediyesi İtfaiye, Jandarma ekipleri, vatandaşlar ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sedyelere bağlanan halatlar yardımıyla yuvarlandıkları yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak Torul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazanın haber alınmasının ardından olay yerine çok sayıda vatandaş akın etti.

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