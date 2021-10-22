Türkiye Gazetesi

Daire kapılarının önündeki eski ayakkabılarının çalındığını fark eden bina sakinleri soluğu polis merkezinde aldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüpheliyi yakaladı.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde yıllarca süren yargılamada cezaya çarptırılan sanığa bir kötü haber de Yargıtay’dan geldi

YARGITAY ALT SINIR 7,5 YIL DEDİ

Eksik ceza tayini iddiasını değerlendiren Yargıtay 6. Ceza Dairesi, somut olayda Türk Ceza Kanunu’nun (TCK )142/2-h, 143 hükümleri uygulanması gerektiğine hükmetti.

Kararda, daire kapısı önünden bir çift eski ayakkabı çalmanın cezasının alt sınırının 7,5 yıl olduğu hatırlatıldı.

KARAR

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Sanığın, farklı dairelerde oturan müştekilerin ikamet kapısının önünde bulunan ayakkabıları çalmak şeklindeki eyleminin, suç tarihi itibariyle TCK’nın 142/2-h maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu eyleminin uyduğu gözetilmeden sanık hakkında TCK 141/1 maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini yasaya aykırıdır. Aynı apartman binasında ayrı dairelerde ikamet eden müştekilerin dairelerinin giriş kapıları önünde bulunan ayakkabıları çalan sanığın eyleminin aynı neviden fikri içtima oluşturması nedeniyle bir kez 5237 sayılı TCK’nın 142/2-h, 143. ve 43/2 maddelerinden hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde eksik ceza tayini de yasaya aykırıdır. Hırsızlık eyleminin geceleyin gerçekleştirilmesi nedeniyle sanığın cezasından arttırım yapılırken uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle yasaya aykırı davranılması, bozma nedenidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Yargıtay'dan 100 TL masrafı çıkan sıfır otomobil için emsal karar Yeni aldığı aracın kapılarında kusur çıkan "tüketicinin para iadesi veya otomobilin değiştirilmesine" yönelik taleplerini reddeden yerel mahkeme kararını bozan Yargıtay, tüketicinin ayıp oranında indirim talebinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay 'zorunluluk hali suç değil' dedi Sosyal güvencesi olmayan ve aniden rahatsızlanan bir vatandaş yakınının kimliği ile hastaneye giderek ameliyat olunca SGK, ‘nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından dava açtı. Yıllarca devam eden davayı sonuçlandıran Yargıtay ameliyat olması eyleminde zorunluluk hali bulunduğundan kamu kurumunu dolandırma suçu oluşmayacağına hükmetti.

Kadir Şeker davasında yeni karar! Yargıtay bozma istedi Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi.