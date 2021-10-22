Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Adana'daki evinde ölü olarak bulunan şahsın cinayete uğradığı ortaya çıktı. Söz konusu şahsın katilinin ise erkek kardeşi olduğu öğrenildi. Ağabeyini kendisini uyuşturucuya alırştırdığı ve tartıştığı için öldürdüğünü itiraf eden kardeş, cinayeti silahla işledi.

CESEDİNİ ANNESİ BULDU

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 18 Ekim günü saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Gülpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mardin seyahatinden dönen Esen Aktağlı (51), oğlu Muzaffer’i (31) uyandırmak için salona girdi. Oğlunun kanlar içerisinde yerde yattığını gören anne çığlık atıp yardım çağırdı.

Eşinin seslerini duyan Cafer Aktağlı’nın (55) durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aktağlı’nın başından tabancayla vurularak öldüğü tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede odada boş kovan bulundu, silaha ise ulaşılamadı. Muzaffer Aktağlı’nın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

BABA SİLAH SESİ DUYMADIĞINI İDDİA ETTİ

Muzaffer Aktağlı’nın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duran Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı avludaki farklı dairelerde oturan baba Cafer Aktağlı ile oğlu Serkan Aktağlı (27) gözaltına alındı. Baba Aktağlı ifadesinde, silah sesi duymadığını ancak diğer oğlu Selçuk Aktağlı’nın gece saatlerinde eve geldiğini öne sürdü. Yapılan çalışmada Muzaffer Aktağlı ile kardeşi Selçuk Aktağlı arasında husumet bulunduğu ve sık sık tartıştıkları belirlendi.

AĞABEYİNİN İKRAM ETTİĞİ TATLIYI YEDİKTEN SONRA CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Bu tespitler üzerine Selçuk Aktağlı’nın peşine düşen polis, zanlıyı Yeşilyuva Mahallesi’ndeki arkadaşının evinde yakaladı. Cinayette kullanılan tabanca ise Selçuk Aktağlı’nın belinden çıktı. Emniyete götürülen Selçuk Aktağlı ifadesinde, “Gece eve geldiğim zaman, ağabeyim tatlı almış yiyordu. Bana da ikram etti ve beraber yedik. Daha sonra kendisiyle beni uyuşturucuya alıştırdı diye tartıştık. Bana küfretti, tokat attı. Tahrik edince, kendisine ait tabancayla vurdum” diyerek cinayeti itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk Aktağlı tutuklanırken, Cafer Aktağlı ile oğlu Serkan Aktağlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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