Türkiye Gazetesi

Adana'da yeni evli çift, hırsızlık şokuyla sarsıldı. Dış mekanda düğün fotoğrafları çektirmek isteyen çift, değerli eşyalarını araçta bırakıp çekime gitti. Döndüklerinde araçta bıraktıkları hiçbir şeyin yerinde olmadığını gören taze çift büyük üzüntü yaşadı.

ARACIN SOL ARKA CAMİNİ KIRİG HIRSIZLIK YAPTILAR

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 20 Ekim Çarşamba günü merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçı ekibiyle Mithat Özsan Bulvarı’nın yanındaki ormanlık alana gitti.

Çift, otomobillerini yol kenarına park ederek ormanın iç kısmına geçip fotoğraf çektirmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler çiftin otomobilinin sol arka camını kırıp arka koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı.

Gelin ve damat yaşadıkları şokla büyük hayal kırıklığına uğradı.

GENÇ ÇİFT BİRBİRİNİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, hırsızlık olayını fark edince hayatlarının şokunu yaşadı. Çift, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Gelin ve damat uzun süre, en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

Hırsızlık mağduru gelin, büyük üzüntü yaşadı.

"EN ÇOK TELEFONUMUN GİTMESİNE ÜZÜLDÜM"

Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan gelin Fatma Menekşe, “Güzel fotoğraf çıksın diye ağaçların aralarına girmiştik. Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar. Çok üzüldüm o manzarayı görünce. Altın, cüzdan, kimlikler, fotoğraflarım vardı. En çok telefonumun gitmesine üzüldüm” diye konuştu.

Yargıtay'dan eski ayakkabı çalan hırsıza şok: Cezası 7.5 sene Girdiği apartmanda bir çift eski ayakkabı çalan hırsıza yıllarca yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Kasiyer markete kilitledi, hırsız eliyle camı kırıp kaçtı Edirne’de girdiği markette kasiyeri bıçakla tehdit edip marketin kasasından paraları çalan hırsız, kapılar kilitlenince canını hiçe sayarak marketin camını kırıp hızlıca kaçtı.