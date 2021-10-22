Türkiye Gazetesi

Selçuk Bayraktar, 72 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'la ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Babam ve Amcam. Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun. Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin” ifadelerini kullandı.

VEFATINI OĞLU DUYURMUŞTU

Özdemir Bayraktar'ın vefat haberini sosyal medya hesabından oğlu Haluk Bayraktar, duyurmuştu.

Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." demişti.

Türkiye’nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalışan Özdemir Bayraktar, BAYKAR'ın kurucularındandı. Yerli SİHA'ların da öncü ismiydi.

Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti Sondakika... Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Haluk Bayraktar, "Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." dedi.

Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için yayımladığı mesajında, "Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır" dedi.

Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti Sondakika... Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Haluk Bayraktar, "Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." dedi.