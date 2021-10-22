Türkiye Gazetesi

Adana ve Muğla'da, en son yaptıkları dokuz buçuk kiloluk altın vurgunundan sonra derinleştirilen soruşturma sonrası dolandırıcılık şebekesi üyeleri bir bir ifşa olarak yakalandı. Söz konusu kalpazanlar, ünlü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ı da dolandırmıştı. Kalpazanların mağdurları, Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak arayıp, terör örgütü FETÖ tarafından hesaplarının ele geçirildiği yalanıyla dolandırdığı ortaya çıktı.

MİT MENSUBUYUM DEYİP KANDIRIYORLAR

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık şebekesi üyeleri 8 Ekim’de Marmaris’te yaşayan 80 yaşındaki İ.C.’yi telefonla arayarak kendilerini MİT mensubu olarak tanıttı. Dolandırıcılar, yaşlı vatandaşa banka hesaplarının ve evdeki ziynet eşyalarının tehlikede olduğunu belirterek eve gelecek ekiplere altınlarını teslim etmesini ve güvenceye alacaklarını belirttiler.

YAŞLI KADININ 9,5 KİLOLUK ALTININI ÇALDILAR

Dolandırıcılık şebekesinden A.Ç ve H.D. Marmaris’e gelerek 80 yaşındaki İ.C.’nin 9,5 kilo altınını alarak kayıplara karıştı. Yine Marmaris'te 2013 yılında Canan Karatay'ı dolandıran şebeke üyelerinden M.K. ve İ.A. Marmaris’te F.K.K. isimli vatandaşı 300 bin lira dolandırma girişiminde bulunurken yakalandı.

Dolandırıcılık olayının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için sivil ekip oluşturdu. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelileri tespit etti.

CANAN KARATAY'I DA DOLANDIRMIŞLARDI

Marmaris Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası operasyon için düğemeye basılırken, sivil ekipler Adana’da A.Ç. ve H.D. isimli şüphelileri düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı. F.K.K. isimli vatandaşı dolandırmak isteyen ve 2013 yılında Canan Karatay'ı dolandıran M.K ve İ.A ise Marmaris’te gözaltına alındı.

Şüpheliler Muğla Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

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