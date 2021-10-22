Türkiye Gazetesi

Samsun dün, iki kız çocuğu arasında yaşanan inanılmaz saldırı olayı ile yankılandı. Atni sınıfta oldukları öğrenilen iki kız çocuğunun yaşadığı anlaşmazlık hastanede bitti. Sınıfa girdiği esnada sırtında bıçaklanan küçük kız ağır yaralanarak acile kaldırıldı. Talihsiz kızı yaraladığı öğrenilen diğer öğrenci yakalanırken bugün adlı kontrol şartı ile serbest kaldığı bilgisi verildi.

BIÇAK SIRTINDAN AKCİĞERİNE GİRDİ

Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. adlı kız çocuğu, sınıf arkadaşı K.H.D. (14) tarafından sınıfın içinde sırtından bıçaklandı. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı. Bıçağın kız çocuğunun sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Çocuk cerrahi servisine yatışı yapılan yaralı öğrencinin tedavisi devam ederken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına K.H.D. ise dün akşam Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okulda dehşet! Genç kız sınıfta sırtından bıçaklandı Samsun'da bir lisede meydana gelen olayda 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. sınıf arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı. Genç kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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