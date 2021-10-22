Ankara'da jandarmadan büyük operasyon, uyuşturucu tacirleri yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 8-22 Ekim tarihlerinde operasyonlar düzenledi.
14 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonlarda uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca, 37 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 10 lira ele geçirildi.
Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 70 kişi gözaltına alındı Tekirdağ polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 70 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan 29 kişiden 18'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu tacirlerine baskın: 16 gözaltı Antalya’da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı
Ankara'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok. Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'da jandarmadan büyük operasyon, uyuşturucu tacirleri yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 8-22 Ekim tarihlerinde operasyonlar düzenledi.
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