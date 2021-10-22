Zonguldak’ın Devrek ilçesinde gerçekleşen olayda bir kişi evinin çatısından düşerek hayatını kaybetti. Eğerci Durupınar köyünde yaşayan Serdar Kalaycık evinin çatısındayken bir anda dengesinin kaybederek yere düştü. Talihsiz adamın yakınları durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan adam daha sonra ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalaycık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Eve balkondan girmek isteyen çocuk 2 kattan düştü Samsun'da meydana gelen olayda yanında anahtarı olmadığı için evine balkondan girmeye çalışan çocuk 2. kattan aşağıya düştü.
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Evinin çatısından düşen adam hayatını kaybetti
Zonguldak'ta talihsiz bir olay yaşandı, evinin çatısındayken dengesini kaybederek yere düşen adam canından oldu.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde gerçekleşen olayda bir kişi evinin çatısından düşerek hayatını kaybetti. Eğerci Durupınar köyünde yaşayan Serdar Kalaycık evinin çatısındayken bir anda dengesinin kaybederek yere düştü. Talihsiz adamın yakınları durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan adam daha sonra ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalaycık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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