Türkiye Gazetesi

Düziçi ilçesi Çatak köyü Bozseki mevkiinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Sabah saatlerinde sarp arazide başlayan yangına ekipler karadan müdahale edemezken helikopterler havadan müdahale ediyor. Düziçi Orman İşletme Şefliğinde görevli ekipler yangına karadan müdahale etmek için yangın bölgesine ulaşmaya çalışıyor.

Sarp arazide bulunan ormanlık alanın seyrek olması olası bir tehlikenin önüne geçerken ekiplerin karadan bölgeye ulaşmak için çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da yangın: Yaşlı adamı alevlerin arasından kurtardılar Bursa'nın İnegöl ilçesinde su ısıtıcısının patlaması sonucu 3 katlı evin teras katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde mahsur kalarak yaralanan adamı mahalle sakinleri kurtardı.

Kocaeli'nde korkutan yangın Kocaeli Gebze'de bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Korkutan yangın çok sayıda ekibin müdahalesi sonrasında söndürüldü.