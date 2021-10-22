Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden başlayarak bölgede 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

KAR GELİYOR

25.10.2021 tarihi saat 06.00’dan 27.10.2021 saat 06.00’a kadar, Erzincan genelinde karla karışık yağmur ve kar ile yer yer yağmur şeklinde yağış beklenmekte.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji, Doğu Karadeniz için yer yer şiddetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışların yüksek kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Nisan ortasında kar yağışı Ardahan’ın Göle ilçesine Nisan ayı ortasında kar yağdı.