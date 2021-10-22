Türkiye Gazetesi

Bugün saat 13.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Ataç Mescidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, E.O. isimli bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek kontrol etmek istedi Bu esnada E.O., polis ekiplerinden hızla kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAMADILAR

Bir mescide kaçarak cemaatin arasına karışan şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı. Kıskıvrak yakalanan E.O. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Çorapların içindeki tabancaları polis yakaladı Rize’de bir aracın arka koltuğunda bulunan çorapların içinden el yapımı tabanca çıktı.

Avukatı vurdular, şüphelileri polis böyle yakaladı Konya’da adliye otoparkında yanında bulunan tabancayla avukatı bacağından yaralayan iki şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken tesadüfen caddeden geçen bir polis tarafından yakalandı.