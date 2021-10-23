Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa - Mardin karayolunun Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, bir anda alev aldı. Sürücüsünün kontrol altına alamadığı yangın, ihbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrikli motosiklet alev aldı, apartman yanmaktan son anda kurtuldu Sinop’ta aniden alev alan elektrikli motosikletten geriye demir yığını kaldı.

Otomobil alev aldı, iş yerine sıçradı Van’ın Özalp ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın dükkana da sıçradı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de büyük hasar oluştu.