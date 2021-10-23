Türkiye Gazetesi

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana gelen olayda, kar maskeli kişi kapısı açık olan emekli memur Metin Büyükşen'e ait eve girdi ve hem ona hem de eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.

KIZLARI ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULDU

Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü taklidi yapan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen genç kız jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.

DOSYALARI YENİDEN ELE ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası geçen yıl kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda A. B., sevgilisi E. T. ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Z. O. ve kuzeni M. O.'nun da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı.



ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Yapılan sorgulamada E. T.'nin, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu H. K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. E. T.'nin H. K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi A. B.'ye anlattığı,onunda para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için H. K.'nın evine gönderdiği öne sürüldü.

A.B.'nin kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp H. K.'nın ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. A. B. ve E.T., 'kasten öldürmeye azmettirme', Z. O. ve M. O. da 'kasten öldürmeye yardım etme’ suçlarından tutuklandı.

Tahliye olan çoban



AFGANİSTAN UYRUKLU ÇOBAN DA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen A. B.'nin o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya’dan ayrılarak Ankara’ya giden Afganistan uyruklu A. U.'yu çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına aldı.

Konya’ya getirilen çoban, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının ‘Siz mi öldürdünüz?’ sorusuna “Yanlış ağabey, Allah korusun” diye cevap verdi. Şüpheli çoban sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken Afgan çoban, bugün adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuklulardan M. O. 17 Ağustos günü tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsız sonucu öldü. Diğer şüpheliler A.B., E.T. ve Z.O.'nun da tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.