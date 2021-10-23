Türkiye Gazetesi

Antalya Konyaaltı ilçesinde market işleten Hasan Kaçar (33) ve 11 aylık oğlu Sadrettin, 7 Ekim’de ölümden döndü. Baba-oğul, Pitbull’un elinden zor kurtuldu.

Bu dehşet verici olay şöyle yaşandı: Saat 19.30 sıralarıydı. Markete bir müşteri geldi. Hasan, müşteriyle ilgilenirken kapının önünde Pitbull’uyla M.T.O. belirdi. Köpek bir anda sahibinin elinden kaçtı, markete daldı, Sadrettin’in üzerine atladı. Hasan, oğlunu kurtarmak isterken Pitbull onu da altına aldı. Köpeğini zar zor zapt eden M.T.O. bölgeden uzaklaştı. Baba Kaçar kolu ve bacağından, oğlu ise yüzüyle kulağından yaralandı. İkisine de hastanede dikiş atıldı.

Pitbull’un sahibinden şikâyetçi olan Hasan Kaçar “Köpeğin ağzında ağızlık yoktu. Önce başka bir köpekle kavga etti. Sonra oğluma saldırdı. Çocuğumun yüzünü parçaladı. Beni kolumdan yakalayıp 20 metre sürükledi. Maalesef, oğlum bu saldırının izlerini ömrü boyunca taşıyacak. En ufak bir ses duyduğunda korkuya kapılıp ağlıyor. Kedi gördüğünde bile ortalığı ayağa kaldırıyor. Şikâyetçi olduk ama köpeğin sahibi denetimli serbest bırakıldı. Ceza almasını istiyorum” dedi.

Eşi Sevim Kaçar da “Oğlumun elmacık ve çene kemiği görünüyordu, kulağı sallanıyordu. Artık çocuğumu marketin içine bile sokamıyoruz” diye konuştu.

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