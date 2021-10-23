Türkiye Gazetesi

Antalya'daki özel bir hastanede, 4 yıl önce burun estetiği için hem de yağ aldırma operasyonları geçiren 2 çocuk annesi Sabina Abbas’ın ameliyat sırasında kalbi durdu. Talihsiz kadın bitkisel hayata girerken, 2 yılı yoğun bakım olmak üzere 4 yıldır hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

“YÜRÜYEREK ÇIKARTIN”

Sabah gazetesinden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, hastane yetkilileri talihsiz kadını taburcu etmek isterken, eşi Rüstem Abbas, "Eşim hastaneye yürüyerek girdi, yürüyerek çıkartın" diyerek kabul etmedi.

2 ÇOCUK ANNESİ

Aslen Ahıska Türkü olan ve Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Sabina Abbas, burun estetiği ve vücudundaki yağları aldırmak için özel bir hastaneye gitti. Plastik Estetik Cerrahi Uzmanı doktor A.F. tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde ameliyata alındı.

KALBİ DURDU

Yağ aldırma ile burun estetiğinin aynı anda yapıldığı ameliyat sırasında genç kadının kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle yaklaşık 4 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan genç kadın yoğun bakıma alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ameliyat sonrası bilinci kapanan genç kadın bitkisel hayata girdi. Sabina'nın eşi Rüstem Abbas, doktorların tıbbi hatası yüzünden eşinin bu hale geldiğini belirterek, anestezi uzmanı E.Ö. ve plastik cerrahı A.F. hakkında şikâyetçi oldu.

“ZORLA TABURCU ETMEK İSTEDİLER”

Eşinin 2 yıl yoğun bakım servisinde olmak üzere 4 yıldır hastanede yattığını söyleyen Rüstem Abbas, "Bu süre içinde eşimin bakımı için hastabakıcı tuttum. Eşim bitkisel hayata girdiğinde oğlum Demir 3 aylık, kızım Yanesk 2 yaşında idi. Hayatımız cehenneme döndü. Eşimin ameliyat esnasında 4 dakika kalbi durmuş. Bana doktorlar ilk başlarda 'İyileşecek' dedi. Sonrasında eşimi hastanenin kent merkezindeki başka bir şubesine naklettiler. Daha 32 yaşında. Biri 6 yaşında diğeri ise 4 yaşında iki çocuğumuz var. Evde annelerini bekliyorlar. Ben halde işçi olarak çalışıyorum. Çocuklarımız küçük, komşular, akrabalar bakıyor. Eşim boğazından besleniyor. Hastane dışına çıkması mümkün değil. Hastane taburcu etmek istiyor. Eşim hastaneye yürüyerek girdi, yürüyerek çıkarsınlar. Teslim almıyorum. Beni hastaneye çağırıp polis yardımı ile eşimi önceki akşam taburcu etmek istediler. Ben kabul etmedim" şeklinde konuştu.

Rüstem Abbas, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili görüşmekten kaçındı.

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