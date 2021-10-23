Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

SICAKLIK 10 DERECE KADAR DÜŞECEK

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

KAR KAPIDA

Yarın Marmara'da, yarın, pazartesi ve salı günleri ise genellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyı kesimindeki kuvvetli yağmur ve sağanak, Pazartesi ve Salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Birkaç gün önce Doğu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermişti...

Doğu Anadolu'da sıcaklık düşüyor, kar geliyor Doğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kar yağışı beklenirken hava sıcaklığının 6 ila 10 derece düşeceği belirtildi.

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kar geliyor Türkiye'nin Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceğini belirtildi. Yapılan bir diğer uyarıda ise Doğu Karadeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yapışı görülebileceği belirtildi.