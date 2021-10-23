Türkiye Gazetesi

Bursa’da dün gece gerçekleşen olayda iddiaya göre eli bıçaklı saldırgan etrafa küfürler savurarak yola atladı. Yolunda gitmekte olan bir halk otobüsünün önünü kesen saldırgan elindeki bıçakla şoför ve çevresine küfür etmeye başladı.

SALDIRI ANI ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Otobüsünün camlarına vurmaya başlayan saldırgan o sırada otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi O görüntülerde saldırganın otobüsünü ön camının elindeki bıçakla kırdığı anlar yansıdı.

Bursa'da yangın: Yaşlı adamı alevlerin arasından kurtardılar Bursa'nın İnegöl ilçesinde su ısıtıcısının patlaması sonucu 3 katlı evin teras katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde mahsur kalarak yaralanan adamı mahalle sakinleri kurtardı.