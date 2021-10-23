Türkiye Gazetesi

Ankara Siteler’de bulunan bir restoranın mutfağında patlayan düdüklü tencere bomba etkisi yaparak mutfağı kullanılamaz hale getirdi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, bir çalışanın patlamadan sadece 10 saniye önce mutfaktan ayrıldığı görüldü. Ölümden dönen kişiler, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

“ÖLÜMDEN DÖNDÜK”

İşletme sahibi Tayfun Doğan, düdüklü tencere patlamasının üretici firmadan kaynaklandığını, bu olayın ikinci kez yaşandığını belirtti. Doğan, “Sabah 6 gibi düdüklü tenceremiz patladı, ölümden döndük. Bu ayıplı malların denetlenmesini istiyoruz. Bu ikinci kez geldi başımıza. Fabrikalar biraz dikkatli yapsın mallarını. Zararımız var. Alçıpan aşağı düştü, fayanslarda, elektrik tesisatında. Onlar bir yana canımızla oynandı burada. Gönderdik yenisiyle değiştirdiler yine aynısı oldu” dedi.

“BURADA BİR ARKADAŞIMIZIN CENAZESİNİ DE KALDIRABİLİRDİK”

10 yıldır işletmede usta olarak çalışan Ekrem Erdoğan, “Biz parasında pulunda da değiliz, insanların canı o kadar ucuz olmamalı” diyerek maddiyatın değil insan canının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan, “Düdüklü tencere üreten firmaların, şirketlerin denetim altına alınmasını istiyoruz. Çünkü ikinci defa değiştirildi. Hatalı ve ayıplı malı geri gönderiyorlar, insanların canıyla oynuyorlar. Burada bir arkadaşımızın cenazesini de kaldırabilirdik bugün. Biz parasında pulunda da değiliz artık geçtik. İnsanların canı bu kadar ucuz olmamalı”.

Patlama dükkan mutfağını yerle bir ederken ocak, fayanslar ve mermer tezgahını kullanamaz hale getirdi. Elektrik tesisatı zarar görürken, işletme sahipleri olayın düdüklü tencereyi üreten şirketten kaynaklandığını söyledi.

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