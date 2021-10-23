Türkiye Gazetesi

Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri, E.O. isimli bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek kontrol etmek istedi.

Bu esnada E.O., polis ekiplerinden hızla kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Bir mescide girerek cuma namazı kılan cemaatin arasına karışan ve uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişi, polis ekiplerinden kaçamadı. Kıskıvrak yakalanan E.O. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

"HAYATIMIZIN ŞOKUNU YAŞADIK"

Olan biteni şaşkınlıkla izleyen vatandaşlardan Özcan Kavacık, yaşadığı ilginç anları anlattı. Kavacık, "Daha önce hiç yaşamadığımız ve belki de yaşamayacağımız bir olay yaşadık. Namazın ardından selamlarımızı verirken önümüzden birisi koşturuyor; arkasından da polis koşturuyor. Hayatımızın şokunu yaşadık o esnada. Biz o esnada neler olduğunu bilmiyoruz ve şaşkınlıkla izledik. Daha sonra öğrendik ki polisten kaçan bir şüpheliymiş. Yakaladı polislerimiz orada hemen. Allah polislerimize zeval vermesin" açıklamasında bulundu.

Motosikletli torbacı! Korona sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağında motokuryelere rağbet arttı. Bunu fırsat bilen zehir tacirleri de uyuşturucu satışını motosiklet ile yapmaya başladı.

Sarıyer'de yardım dağıtma görünümünde uyuşturucu satan torbacı yakalandı Sarıyer’de torbacılık yapan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Zanlının kısıtlama denetimlerinde polis kontrollerinden geçmek için aracının önüne sahte “Vefa Sosyal Destek Grubu” kartı ve bagajına yardım malzemeleri koyduğu görüldü. Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada vites topuzunun içinde çok miktarda kokain ve esrar ele geçirildi.

Torbacı operasyonu: 2 tutuklama Malatya’da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.