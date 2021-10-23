Eşi hastanede tedavi gören Mehmet Y. kızı 1,5 yaşındaki E. H.’ye yemek yedirmek istedi.
1,5 YAŞINDAKŞ KIZINA YUMRUK ATTI
Küçük kızının yemek yememesine sinirlenen öfekeli baba kızı E. H.'ye yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yığılan küçük kızın hareketsiz kaldığını gören baba durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan küçük E. 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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