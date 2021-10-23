Türkiye Gazetesi

Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 32. kilometresinde, Onur Kaya (31) idaresindeki otomobil bir anda kontrolden çıkarak takla atıp refüje devrildi. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Kaya, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O sırada yoldan geçen bir doktor ise sürücüye kalp masajı yaptı. Sedye ile ambulansa taşınan Onur Kaya, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Refüjdeki otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kaza sonrası bir süreliğine kapatılan karayolu, ekiplerin kontrolünde yeniden trafiğe açıldı.

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